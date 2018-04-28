Ryanair открывает 86-ю базу в Европе

Ирландский лоукостер Ryanair 11 июня открывает базу в Дюссельдорфе. Она станет одиннадцатой по счету в Германии и 86-й базой авиакомпании в Европе.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на корпоративный сайт перевозчика.

В Дюссельдорфе будет базироваться один самолет. Рейсы отсюда будут выполняться в Малагу, Аликанте и на Майорку.

Ранее ЦТС писал, что Ryanair с 29 октября начнет летать в Боснию и Герцеговину. Это будут рейсы в Баня-Луку из двух европейских аэропортов — Мемминген (Германия) и Брюссель-Шарлеруа (Бельгия).

6 апреля лоукостер открыл продажу билетов на рейс Киев-Берлин (Шенефельд), которые стартуют с сентября.