Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае выдворения американских войск

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не покинут Ирак, если не получат компенсацию за построенную там американскую авиабазу. Об этом сообщает Голос Америки.
Таким образом, Трамп отреагировал на принятую в воскресенье резолюцию иракского парламента, призывающую правительство выдворить 5200 американских военнослужащих.
В беседе с журналистами на борту президентского самолета Трамп сказал, что у США есть «крайне дорогая» авиабаза в Ираке, которая обошлась в миллиарды долларов.
«Мы не уйдем, пока нам не заплатят за нее», — заявил он, пригрозив санкциями, «каких они никогда не видели», если США не смогут покинуть Ирак «на очень дружественной основе».
В Ираке находятся 12 военных объектов, которыми пользуются США. Трамп не уточнил, о какой базе идет речь.
Ирак потребовал вывести американские войска из страны в знак протеста против атаки американского беспилотника в багдадском аэропорту, в результате которой был убит высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани.
Шиитское большинство в парламенте поддержало резолюцию, призывающую временное правительство прекратить действие двустороннего соглашения с коалицией во главе с США о размещении войск на территории Ирака.
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