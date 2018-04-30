Аграрная партия в лидерах выборов в ОТГ, - предварительные результаты

Аграрная партия одержала убедительную победу на выборах в ОТГ 29 апреля в Херсонской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Сумской, Тернопольской и Ровенской областях.

Как отмечается на сайте политсилы, по результатам предварительного подсчета голосов депутатами от партии станут 106 человек и еще 3 — председателями ОТГ. Аграрная партия получает почти 15% мандатов среди депутатов, выдвинутых партиями, и входит в тройку победителей на выборах, состоявшихся в 40-ка ОТГ в 17-ти областях, среди 30-ти политсил, участвовавших в кампании.

При этом Аграрная партия улучшила свой результат по сравнению с предыдущими выборами в объединенные территориальные общины, состоявшимися 24-го декабря 2017 года, получив равномерную поддержку избирателей во всех регионах, в частности и в городах.

«Эти выборы были очень тяжелыми. Наших кандидатов и активистов не просто запугивали и угрожали им, но и были отдельные случаи избиений. На многих участках, где лидировали наши представители, существовала серьезная угроза срыва выборов. Конкуренты, профинансированные олигархами, засылали в общины „титушек“, которые запугивали людей. Однако достигнутый нами результат свидетельствует о том, что ни угрозы, ни попытки подкупа избирателей, ни „чернуха“, которую против нас размещали в СМИ — не действуют», — прокомментировал результаты выборов лидер Аграрной партии Виталий Скоцик.

Политик поблагодарил избирателей за то, что они активно голосовали, несмотря на все препятствия и трудности, и заявил, что в партии довольны результатом.

Больше всего голосов политсила получила в Роздольский сельской общине Запорожской области — 87%. В Ивано-Франковской области, где партия впервые приняла участие в выборах, ее поддержали 18,1% граждан, и кандидат от политсилы был избран председателем ОТГ. В целом по регионам лучшие результаты в Херсонской области — 40,9%, в Сумской — 31,8%, в Хмельницкой — 27,8%, в Запорожской — 21,7%.

«Мы почувствовали, что выборы в ОТГ — это репетиция перед президентскими и парламентскими выборами, напряжение такое же. Против нас отрабатывали целые схемы, в том числе и сокращение количества общин, которые должны были идти на выборы. Это выглядит как последние судороги парламентских партий, пытающихся за счет админресурса и безумных сумм сделать себе фейковые рейтинги. Уровень административного давления и подкупа избирателей буквально зашкаливал. Однако люди видят, кто действительно борется за будущее их общин, и выбирают этих кандидатов. Победа представителей Аграрной партии свидетельствует о том, что политическую самоорганизацию общества уже не остановить», — заявил заместитель председателя Аграрной партии по региональному развитию Олег Корбан.

Всего на этих выборах политсила выдвигала 601 кандидата в депутаты (565 — на партийных конференциях, 36 проходили как самовыдвиженцы) и 8 претендентов на должности председателей ОТГ. Представители партии боролись за депутатские мандаты во всех без исключения 40 ОТГ, в которых 29 апреля прошли выборы.

На сайте политсилы отмечается, что это уже пятая волна выборов подряд, на которых Аграрная партия входит в перечень победителей. При этом одновременно постоянно растет и процент поддержки.

«Обновление политической системы начинается с местного уровня, где утверждаются настоящие лидеры, которые работают, а не грабят. Отсюда поднимается волна перемен. Олигархические проекты уйдут в прошлое, и им на смену придут настоящие всенародные партии. Только такие политические силы новой формации способны обновить парламент и реализовать долгосрочную стратегию развития Украины», — убежден Виталий Скоцик.

Напомним, что на первых местных выборах 24 декабря 2017 года Аграрная партия заняла третье место — 119 ее кандидатов стали депутатами.

В органах местного самоуправления уже работают почти 5 тысяч депутатов от Аграрной партии.