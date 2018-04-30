Нововведения по жилищным субсидиям не касаются пенсионеров и безработных

В Министерстве социальной политики заявили, что новые правила назначения жилищных субсидий, которые начинают действовать с 1 мая 2018 года, не касаются малообеспеченных людей, пенсионеров или официально зарегистрированных безработных.

Об этом сообщается на сайте министерства.

«В результате применения новых правил назначения субсидий ни один из тех, кто нуждается в помощи не пострадает. Новые правила назначения жилищных субсидий, которые начинают действовать с 1 мая 2018 года, не касаются малообеспеченных людей, пенсионеров или официально зарегистрированных безработных», — говорится в сообщении.

Так, сократится количество тех, кто обращается за субсидиями, «имея на самом деле доходы достаточные для того, чтобы самостоятельно платить за коммунальные услуги».

«Тратить средства налогоплательщиков, а тем более в форме прямых денежных выплат, для того, чтобы покрывать неэкономное потребление, содержание больших домов, затраты тех, кто скрывает свои доходы, является нарушением социальной справедливости», — отметили в ведомстве.

Согласно новой программе жилищных субсидий, субсидию будут переназначать на новый период дважды в год — в мае и октябре. Как и ранее, для большинства субсидиантов субсидии будут переназначать автоматически, с учетом доходов за предыдущие два квартала.

Как отмечается, повторно заявление и декларацию нужно будет подать семьям, которые по состоянию на май 2018 года будут иметь более чем двухмесячную задолженность за жилищно-коммунальные услуги и не погасят ее до июня 2018 года.

В результате ожидается, что по отдельным категориям уменьшится количество тех, кто будет обращаться за субсидиями на следующий период.

В частности, владельцам элитных домов, новых автомобилей, тем, кто работает в теневом секторе экономики, получить субсидию будет гораздо сложнее.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял изменения в порядок предоставления субсидий на жилищно-коммунальные услуги, которые подразумевают переход к их монетизации.