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Нововведения по жилищным субсидиям не касаются пенсионеров и безработных

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Нововведения по жилищным субсидиям не касаются пенсионеров и безработных

В Министерстве социальной политики заявили, что новые правила назначения жилищных субсидий, которые начинают действовать с 1 мая 2018 года, не касаются малообеспеченных людей, пенсионеров или официально зарегистрированных безработных.

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Об этом сообщается на сайте министерства.

«В результате применения новых правил назначения субсидий ни один из тех, кто нуждается в помощи не пострадает. Новые правила назначения жилищных субсидий, которые начинают действовать с 1 мая 2018 года, не касаются малообеспеченных людей, пенсионеров или официально зарегистрированных безработных», — говорится в сообщении.

Так, сократится количество тех, кто обращается за субсидиями, «имея на самом деле доходы достаточные для того, чтобы самостоятельно платить за коммунальные услуги».

«Тратить средства налогоплательщиков, а тем более в форме прямых денежных выплат, для того, чтобы покрывать неэкономное потребление, содержание больших домов, затраты тех, кто скрывает свои доходы, является нарушением социальной справедливости», — отметили в ведомстве.

Согласно новой программе жилищных субсидий, субсидию будут переназначать на новый период дважды в год — в мае и октябре. Как и ранее, для большинства субсидиантов субсидии будут переназначать автоматически, с учетом доходов за предыдущие два квартала.

Как отмечается, повторно заявление и декларацию нужно будет подать семьям, которые по состоянию на май 2018 года будут иметь более чем двухмесячную задолженность за жилищно-коммунальные услуги и не погасят ее до июня 2018 года.

В результате ожидается, что по отдельным категориям уменьшится количество тех, кто будет обращаться за субсидиями на следующий период.

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В частности, владельцам элитных домов, новых автомобилей, тем, кто работает в теневом секторе экономики, получить субсидию будет гораздо сложнее.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял изменения в порядок предоставления субсидий на жилищно-коммунальные услуги, которые подразумевают переход к их монетизации.

Минсоцполитики, ЖКХ, коммунальные услуги, субсидии, соцполитика, пенсионеры
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