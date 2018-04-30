КИУ: Подкупом на выборах в ОТО занимались 6 партий

Шесть политических партий были замечены на подкупе избирателей на первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов 40 объединенных территориальных общин. Об этом заявил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель в эфире Громадського радио.

По его словам, лидеры по количеству подкупов — «Батькивщина» и «Аграрная партия», меньше случаев зафиксировано со стороны «Радикальной партии».

По одному случаю подкупа заметили у «Блока Петра Порошенко» и «Самопомощи».

По информации Кошеля, полиция открыла три уголовных дела по факту подкупа избирателей: в Харьковской области и Одесской.

Была замечена и традиционная раздача денег в сумме от 300 до 600 гривень, и раздача бесплатных билетов на концерты, комбикорма или продуктовых наборов.

Глава КИУ отметил, что для 40 ОТГ, на которых проходили выборы, зафиксировано очень много нарушений.

Прокуратура Кировоградской области сообщила, что открыты два уголовных дела по факту подкупа в селе Дмитровка.

29 апреля в 40 ОТГ в 17 областях Украины прошли первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.