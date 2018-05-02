Пойманный на взятке судья Новак вышел под залог

Судья Голосеевского районного суда Киева Андрей Новак, подозреваемый во взяточничестве, вышел из следственного изолятора после внесения залога в размере 120 тыс. гривен.

Об этом сказал член Высшего совета правосудия (ВСП) Владимир Говоруха на заседании в среду.

Он огласил ходатайство специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого об отстранении Новака от должности судьи на два месяца.

«Суд ему избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 июня. В то же время судом был определен залог, который был внесен, и судья Новак сейчас присутствует здесь», — сказал Говоруха.

Член ВСП Говоруха, озвучивая представление главы САП, отметил, что Новак, находясь на должности, может влиять на свидетелей и других фигурантов дела, а также может уничтожить документы.

В частности, Новак может оказывать давление на другого подозреваемого — экс-судью Голосеевского райсуда Александра Билыка, который дал признательные показания.

Также указано, что непосредственно сам предмет взятки — 7,1 тыс. долларов — до сих пор не найден.

В итоге Высший совет правосудия принял решение отстранить Новака от должности до 24 июня.

Сам Новак на заседании ВСП отметил, что с 1 по 9 мая он находится в отпуске.

Напомним, в конце апреля детективы Национального антикоррупционного бюро задержали Новака при получении тысячи долларов. Также был задержан посредник, который передал деньги, — бывший судья Голосеевского райсуда Александр Билык.

Новак вымогал 8000 долларов за удовлетворение гражданского иска о восстановлении на работе и выплате компенсации гражданину в размере 1,5 млн грн. Он был задержан при получении последней части взятки.

При задержании у Новака изъяли боевой пистолет, а у Билыка кокаин.

Стоит отметить, что Александр Билык — один из «майдановских» судей. Он принял решение об аресте девяти участников Автомайдана за участие в поездке в Межигорье.