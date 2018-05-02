Статус УБД получили более 335 тыс. участников АТО, - Госслужба ветеранов

По состоянию на 2 мая 2018 года статус участника боевых действий получили более 335 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников Антитеррористической операции.

"По состоянию на 02.05.2018 по информации, поступившей от ведомственных комиссий о предоставлении статуса участника боевых действий лицам, принимавшим участие в проведении антитеррористической операции, статус участника боевых действий предоставлено 335 303 лицам",- говорится в сообщении.

Предыдущие данные указывали, что статус участника боевых действий по состоянию на 31 января 2018 года получили 326 060 участников Антитеррористической операции.

Отметим, что статус участника боевых действий предполагает такие льготы:

— бесплатное получение лекарств,лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;

— бесплатное ежегодное обеспечение санаторно-курортным лечением или компенсация стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения;

— осуществление мероприятий по бесплатной психологической реабилитации пострадавших участников АТО в учреждениях любой формы собственности, осуществляющих реабилитационные мероприятия;

— ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;

— скидки за пользование жильем, стоимости топлива;

— первоочередное обеспечение жилой площадью, получение ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов, присоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также ссуды на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением;

— первоочередное право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческие товарищества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов;

— бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, первоочередное оформление проезда в суточных железнодорожных кассах, бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом;

— выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты независимо от стажа работы, использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время; дополнительный отпуск с сохранением заработной платы продолжительностью 14 календарных дней в году;

— участие в АТО засчитывается в выслугу лет, стаж государственной службы на льготных условиях: один месяц стажа (выслуги) засчитывается за три, то есть в трехкратном размере;

— сохранение рабочего места и среднего заработка военнослужащему принятом на военную службу в особый период (до завершения особого периода);

— пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание или государственная соцпомощь, ежегодная выплата разовой денежной помощи в размере пяти минимальных пенсий по возрасту и др.