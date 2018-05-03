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Bloomberg написал, чем российские олигархи владеют в Британии

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Bloomberg написал, чем российские олигархи владеют в Британии

Девять из 25 самых богатых граждан России по индексу Bloomberg владеют долей как минимум в одном активе на территории Великобритании. И речь идет не только о чем-то старом. В списке собственности россиян — самая большая частная резиденция Лондона (после Букингемского дворца), а также футбольные клубы «Челси» и «Арсенал».

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Об этом пишет издание Bloomberg, отмечая, что это хорошо иллюстрирует утверждение, что Соединенное Королевство уже давно стало надежным и стабильным местом для сказочно богатых россиян для ведения бизнеса и обучения своих детей. Однако, это может измениться после того, как Россию заподозрили в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля на британской территории, а такоже после введения нового пакета санкции США против российских богачей.

Лондон собирается пересмотреть 700 виз, выданных состоятельным гражданам РФ. А используя новый инструмент под названием «ордер на богатство необъяснимого происхождения», правоохранители могут изымать собственность, если ее цена не совпадает с возможностями владельца по его официальным доходам.

Издание отмечает, что, к примеру, у Романа Абрамовича в Британии есть активов на 4,3 миллиарда долларов. В частности, ему принадлежит доля в компании Evraz на 2,44 миллиарда, доля в футбольном клубе «Челси» на 1,45 миллиарда долларов, а также в компании Truphone (на 110 миллионов) и в Gold Highlight (на 53 миллиона). А еще — особняк Kensington за 200 миллионов долларов. Его партнером можно назвать Александра Абрамова, который владеет долями в Evraz на 1,68 миллиардов, в Truphone на 194 миллионов и Gold Highlight на 44 миллиона долларов.

Алишер Усманов в Британии имеет активов на 1,1 миллиард долларов. Среди его собственности, в частности, доля в ФК «Асенал» и два имения: Surrey и Highgate.

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Британское состояние другого российского олигарха Михаила Фридмана составляет 968 миллионов долларов. Герман Хан имеет в стране активов на 564 миллиона долларов, Алексей Кузмичов — на 439 миллионов, Петр Авен — на 281 миллион, Андрей Гуриев — на 125 миллионов долларов, а Олег Дерипаска — на 80 миллионов.

Эксперт по возврату активов юридической фирмы Five St Andrew’s Hill Джеймс Флетчер замечает, что вряд ли миллиардерам с разнообразными источниками доходов стоит чего-то бояться. Впрочем, он указывает на то, что все будет зависеть от того, насколько легко отследить источник их богатства.

«Властям стоит хорошо подумать над тем, как они могут разумно разобраться в известных источниках доходов людей. Если источники не очень прозрачны, все равно можно применить ордер на богатство необъяснимого происхождения», — заметил Флетчер.

Впрочем, пока нет никаких признаков того, что кто-либо из девяти российских олигархов сейчас под следствием. Пресс-секретарь Алишера Усманова уверяет, что у россиянина «есть все необходимые документы», чтобы доказать, что все было приобретено им законно.

Ранее российские олигархи за день потеряли более 12 млрд долларов через американские санкции, которые были введены 6 апреля. Инвесторы отреагировали незамедлительно и начали распродавать российские активы. Индекс РТС упал 9 апреля на 11%, подешевели акции металлургических компаний, банков, а также компаний, против руководителей которых были введены санкции. Олег Дерипаска пострадал от новых санкций сильнее других.

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В феврале издание The Times писало о том, что олигархи-беглецы просятся обратно в Россию из-за борьбы с коррупцией в Британии. Богачей пугает введение так называемого «ордера на активы необъяснимого происхождения», который требует от состоятельных людей объяснять, откуда у них деньги на покупку недвижимости, долей в компаниях и пр. стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов.

Россия, ЕС, Великобритания, бизнес, макроэкономика, олигархи
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