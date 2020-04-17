Ежедневно в Киевской области ликвидируется около 100 пожаров в экосистемах

Ежедневно на территории Киевской области ликвидируется почти 100 пожаров в экосистемах, что приводит к накоплению продуктов горения в воздухе, отмечает спикер Главного управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.
«Это горит трава, лесные массивы. Понимаете, если в день 100 выездов на гашения пожаров в экосистемах, то это всё накапливается в воздухе. Площадь горения травы иногда достигает до десятка гектаров, в Переяслав-Хмельницком районе было 80 гектаров», — рассказала она в эфире телеканала «Украина 24» в пятницу.
Рубан указала, что любой пожар уже является опасным явлением, потому что в воздух выбрасывается множество опасных веществ.
«Действительно, в Чернобыле площадь горения очень большая. Все, что мы можем от ГСЧС, мы ликвидируем. Но никто не задает вопрос, а почему именно в Киевской области, в Чернобыльской зоне появляются очаги? Возможно, в этом виноваты те граждане, которые поджигают траву, сухостой», — отметила она.
По ее словам, в Чернобыльской зоне продолжается тление значительных очагов вблизи села Корогод, где 16 апреля из-за сильного ветра появились очаги огня. «Там сейчас силы ГСЧС борются с задымлением, тлеют пни, трава, но на данный момент ситуация в Чернобыльской зоне контролируемая и распространения огня нет», — подчеркнула Рубан.
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