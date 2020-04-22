Спасатели продолжают тушить лес под Чернобылем

В зоне отчуждения продолжается ликвидация лесных пожаров на территории четырех лесничеств.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«По состоянию на 7 час. 22 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ДАЗВ в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 3 ячеек (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки — с. Буряковка) тление пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах пройденных огнем», — говорится в сообщении.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 8 путепрокладчиков ВСУ. Инженерной техникой создано 640 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 1 тыс. 202 человека и 279 единиц техники, из них от ГСЧС-1 тыс. человек. 68 человек личного состава и 237 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС (которыми 21 апреля осуществлено 129 сбросов — 258 т воды).