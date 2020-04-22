Спасатели продолжают тушить лес под Чернобылем

В зоне отчуждения продолжается ликвидация лесных пожаров на территории четырех лесничеств.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
«По состоянию на 7 час. 22 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ДАЗВ в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 3 ячеек (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки — с. Буряковка) тление пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах пройденных огнем», — говорится в сообщении.
Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 8 путепрокладчиков ВСУ. Инженерной техникой создано 640 км минерализованных полос.
К тушению привлечены 1 тыс. 202 человека и 279 единиц техники, из них от ГСЧС-1 тыс. человек. 68 человек личного состава и 237 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС (которыми 21 апреля осуществлено 129 сбросов — 258 т воды).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016