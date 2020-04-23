В Житомирской области продолжают тушить четыре очага лесных пожаров

В Житомирской области по состоянию на 7 часов 23 апреля пожары в лесных массивах Овручского района локализованы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«Силами ГСЧС предоставляется помощь работникам лесных хозяйств, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пней и древесины в Выступовецком, Бережестском, Можаровском и Словечанском лесничествах», — говорится в сообщении.

К тушению привлечены 765 человек и 119 единиц техники, из них от ГСЧС 157 человек личного состава и 39 единиц техники, в том числе один вертолет.

Напомним, что на территории Житомирской области пожары тушат с 16 апреля. Они охватили территорию более 4 тыс. гектаров.