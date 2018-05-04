Экспертиза установила подделку документов о продаже Ляшко автомобиля Mercedes за 2,2 млн гривен

Экспертиза установила подделку документов о продаже председателем фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олегом Ляшко автомобиля Mercedes-Benz S 500L Matic за 2,2 млн гривен. Об этом говорится в материалах Соломенского районного суда Киева, передают Українські Новини.
На данный момент Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует возможное незаконное обогащение, декларирование недостоверной информации и использование поддельных документов Ляшко.
В электронной декларации за 2015 год Ляшко указал получение 2,2 млн гривен дохода от отчуждения движимого имущества, полученного от кандидата от РП на внеочередных выборах 2014 года Вероники Вьюн.
В тоже время допрошенная как свидетель Вьюн опровергла факт приобретения указанного автомобиля у Ляшко, подписания по этому поводу каких-либо документов, а также факт получения от Ляшко каких-либо денежных средств.
Указанное может свидетельствовать об использовании Ляшко предположительно поддельных документов для предоставления вида законности приобретения 2,2 млн гривен.
В ходе расследования было установлено, что перерегистрацию автомобиля проводила компания «Контракт-Авто».
Основанием для перерегистрации стало, в том числе, заявление, подписанное от имени Вьюн.
В тоже время судебная почерковедческая экспертиза установила, что подписи в документах по перерегистрации выполнены не Вьюн, а другим лицом.
Суд удовлетворил ходатайство НАБУ и предоставил доступ к документам, которые содержат сведения об абонентах, которые находились во время перерегистрации автомобиля возле зданий компании «Контракт-Авто» и сервисного центра Министерства внутренних дел.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.593,76 0.0542
|2.620,04 0.0479
|100 евро
|3.105,40 0.0211
|3.162,06 0.0055
|10 рублей
|3,77 0.0004
|4,29 0.0007
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