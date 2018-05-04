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Экспертиза установила подделку документов о продаже Ляшко автомобиля Mercedes за 2,2 млн гривен

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Экспертиза установила подделку документов о продаже Ляшко автомобиля Mercedes за 2,2 млн гривен

Экспертиза установила подделку документов о продаже председателем фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олегом Ляшко автомобиля Mercedes-Benz S 500L Matic за 2,2 млн гривен. Об этом говорится в материалах Соломенского районного суда Киева, передают Українські Новини.

На данный момент Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует возможное незаконное обогащение, декларирование недостоверной информации и использование поддельных документов Ляшко.

В электронной декларации за 2015 год Ляшко указал получение 2,2 млн гривен дохода от отчуждения движимого имущества, полученного от кандидата от РП на внеочередных выборах 2014 года Вероники Вьюн.

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В тоже время допрошенная как свидетель Вьюн опровергла факт приобретения указанного автомобиля у Ляшко, подписания по этому поводу каких-либо документов, а также факт получения от Ляшко каких-либо денежных средств.

Указанное может свидетельствовать об использовании Ляшко предположительно поддельных документов для предоставления вида законности приобретения 2,2 млн гривен.

В ходе расследования было установлено, что перерегистрацию автомобиля проводила компания «Контракт-Авто».

Основанием для перерегистрации стало, в том числе, заявление, подписанное от имени Вьюн.

В тоже время судебная почерковедческая экспертиза установила, что подписи в документах по перерегистрации выполнены не Вьюн, а другим лицом.

Суд удовлетворил ходатайство НАБУ и предоставил доступ к документам, которые содержат сведения об абонентах, которые находились во время перерегистрации автомобиля возле зданий компании «Контракт-Авто» и сервисного центра Министерства внутренних дел.

Олег Ляшко, автомобили, продажа
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