Среднемесячный доход переселенца меньше прожиточного минимума

Среднемесячный доход на одного члена домохозяйства переселенца составляет 2239 грн. Он ниже фактического прожиточного минимума — 3215 грн. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного МОМ и Агентством ООН по вопросам миграции в марте 2018 года, передает УНН.
«Среднемесячный доход на одного члена домохозяйства переселенца составляет 2239 грн, это немного меньше 2446 грн, зафиксированных в декабре 2017 года. Среднемесячный доход остается ниже фактического прожиточного минимума, рассчитанного в марте этого года на уровне 3215 грн. Четверть опрошенных домохозяйств ВПЛ (внутренне перемещенных лиц — ред.) имеет среднемесячный доход до 3 тыс. грн., тогда как почти половина семей ВПЛ живут на 3-7 тыс. грн. в месяц», — говорится в исследовании.
При этом, 54% ВПЛ тратят свои средства только на питание или вынуждены экономить даже на этом. Этот показатель вырос на 10% по сравнению с предыдущим опросом, проведенным в декабре 2017 года.
Также, согласно данным исследования, в настоящее время медицинское обслуживание недоступно для многих вынужденных переселенцев из-за высокой стоимости лекарств и услуг. Доля ВПЛ, довольных доступностью медицинских услуг, резко снизилась с 85% в декабре 2017 года до 62% в марте 2018 года.
В то же время ситуация с занятостью ВПО остается относительно стабильной с июня 2017 года. Сейчас трудоустроены 48% перемещенных лиц. 12% ВПЛ в настоящее время активно ищут работу, и подавляющее большинство из них (78%) — женщины. Почти 40% среди тех, кто ищет работу, отметили, что самой большой проблемой является отсутствие вакансий.
|Покупка
|Продажа
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|2.595,34 0.07
|2.621,75 0.065
|100 евро
|3.106,80 0.0351
|3.163,25 0.0174
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