В Никополе на сессии горсовета произошел конфликт со стрельбой

В городе Никополь Днепропетровской области произошел конфликт со стрельбой на заседании внеочередной сессии горсовета. Об этом сообщает местное издание Первый городской.

По его данным, между депутатом «Громадської сили» Александром Рыбаковым и активистами «Правого сектора» возник конфликт, в ходе которого депутат сделал предупредительный выстрел в воздух из травматического пистолета.

Отмечается, что Рыбакова облили кефиром, а городского главу Андрея Фисака — зеленкой.

Представители «Правого сектора» отказались комментировать случившееся.

На данный момент в здание горсовета прибыла следственно-оперативная группа Никопольского отделения полиции. Правоохранители выясняют все детали произошедшего.

По предварительной информации, оружие депутата официально зарегистрировано.