С 1 декабря 2021 года в Украине увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц — с 2 379 гривен до 2 481 гривны.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Эти изменения предусмотрены законом Украины о госбюджете-2021.

С 1 января этого года прожиточный минимум для трудоспособных лиц составлял 2270 грн, с 1 июля — 2379 грн.

Прожиточный минимум для детей до 6 лет с 1 декабря увеличился до 2 100 грн (с 1 июля было 2 013 грн).

Для детей от 6 до 18 лет — с 2 510 грн в июле до 2 618 грн с 1 декабря.

Для лиц, потерявших трудоспособность — с 1 854 грн в июле до 1 934 грн с 1 декабря.

В правительстве добавили, что с увеличением прожиточного минимума возросла и сумма связанных с ним единовременных пособий, финансируемых Фондом соцстрахования для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, имеющих право на выплаты в случае потери кормильца.

Так, для лиц, у которых право на страховые выплаты от Фонда наступило с 1 декабря этого года, размер пособия составит:

потерпевшему в результате несчастного случая на производстве в соответствии со степенью потери профессиональной трудоспособности (максимально 17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, при 100% потери трудоспособности) — 42 177 грн;

семьи при смерти потерпевшего (100 размеров прожиточного минимума) — 248 100 грн;

иждивенцу в случае смерти потерпевшего (20 размеров прожиточного минимума) — 49 620 грн.

Ранее эти выплаты составляли 40443 грн, 237900 грн и 47580 грн соответственно.

Напомним, с 1 декабря 2021 года минимальная зарплата в Украине составляет 6500 грн — вместе с «минималкой» увеличился и размер минимального страхового взноса ЕСВ.

В проекте бюджета-2022 предусмотрено, что прожиточный минимум (для трудоспособных лиц), который в декабре этого года повысился до 2481 грн, в следующем году будет расти в июле (до 2600 грн.) и декабре (до 2684 грн.).