Савченко и Рубан продолжают воздерживаться от дачи показаний следствию

Народный депутат Украины Надежда Савченко и руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан воздерживаются от дачи показаний следствию.
Об этом сообщил прокурор военной прокуратуры Александр Ванник журналистам по окончанию заседания суда по продлению меры пресечения В.Рубану, передает 4 мая Интерфакс Украина.
«Савченко и Рубан пока не дают показаний, ссылаясь на статью 63 Конституции», — отметил прокурор.
Адвокат Рубана Виталий Погосян добавил, что дача показаний является правом, а не обязанностью подозреваемого.
Как сообщалось, Рубан был задержан 8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.
Украинские правоохранители подозревают Рубана в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке террористического акта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей.
По версии следствия, Рубан планировал «с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства».
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