IFC выделила «Ниве Переяславщины» $12,5 млн

Международная финансовая корпорация (IFC) одобрил предоставление долгосрочного кредита в размере $12,5 млн группе компаний «Нива Переяславщины».

Об этом говорится на сайте IFC.

Как отмечается, положительное решение совет директоров принял 25 апреля. Сейчас проект ожидает подписания.

«Долгосрочный корпоративный кредит предоставляется для финансирования программы расширения капитала компании на 2018-2019 годы», - говорится в сообщении.

Общая стоимость проекта оценивается в $35 млн.