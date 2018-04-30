В марте объем экспорта меда из Украины увеличился на 3,8%

Объем экспорта натурального меда в марте 2018 по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 3,8%, сообщает «Шувар Инфо».
Так, в марте текущего года было экспортировано 4 042 тонн на сумму $8,99 млн USD, что в натуральном выражении на 3,8% больше, чем в феврале (в стоимостном выражении в марте было экспортировано на 2% больше).
«Средняя экспортная цена в марте текущего года составила $2 224 за тонну, что на 1,8% меньше, чем в феврале. Всего за январь-март 2018 данного товара было вывезено 10,14 тыс. тонн на сумму $22,8 млн», — отмечает Антон Порембский, начальник управления исследований агропромышленного комплекса и химической промышленности ГП «Госвнешинформ».
Основными импортерами украинского меда в январе-феврале текущего года были Германия (1 659 тонн, или 27% всего экспорта за указанный период), Бельгия (1 080 тонн, или 18%), Польша (1 028 тонн, или 17%), США (477 тонн, или 8%) и Литва (439 тонн, или 7%).
В январе 2018-го украинские предприниматели экспортировали меда на $5,02 млн. Это на $600 тыс. меньше, чем в аналогичном месяце предыдущего года.
Напомним, в феврале во Львовской области открылся завод по переработке меда. Инвестиции в завод составили 20 млн грн.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.589,93 -0.0339
|2.618,82 -0.0235
|100 евро
|3.140,61 -0.2184
|3.200,74 -0.1575
|10 рублей
|3,82 -0.0023
|4,32 -0.0028
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016