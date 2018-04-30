В марте объем экспорта меда из Украины увеличился на 3,8%

Объем экспорта натурального меда в марте 2018 по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 3,8%, сообщает «Шувар Инфо».

Так, в марте текущего года было экспортировано 4 042 тонн на сумму $8,99 млн USD, что в натуральном выражении на 3,8% больше, чем в феврале (в стоимостном выражении в марте было экспортировано на 2% больше).

«Средняя экспортная цена в марте текущего года составила $2 224 за тонну, что на 1,8% меньше, чем в феврале. Всего за январь-март 2018 данного товара было вывезено 10,14 тыс. тонн на сумму $22,8 млн», — отмечает Антон Порембский, начальник управления исследований агропромышленного комплекса и химической промышленности ГП «Госвнешинформ».

Основными импортерами украинского меда в январе-феврале текущего года были Германия (1 659 тонн, или 27% всего экспорта за указанный период), Бельгия (1 080 тонн, или 18%), Польша (1 028 тонн, или 17%), США (477 тонн, или 8%) и Литва (439 тонн, или 7%).

В январе 2018-го украинские предприниматели экспортировали меда на $5,02 млн. Это на $600 тыс. меньше, чем в аналогичном месяце предыдущего года.

Напомним, в феврале во Львовской области открылся завод по переработке меда. Инвестиции в завод составили 20 млн грн.