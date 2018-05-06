Из-за многочисленных угроз Найем попросил предоставить госохрану

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем попросил у правоохранителей предоставить ему государственную охрану. Об этом сообщает ТСН.
Мустафа Найем в результате конфликта с чеченскими студентами находится в одной из столичных клиник с несколькими переломами лица. Он не встречается с журналистами и не афиширует название больницы. Кроме того, Мустафа Найем попросил у правоохранителей предоставить ему государственную охрану.
Отмечается, что Найем опасается за свою жизнь из-за многочисленных угроз, которые поступают на электронную почту ему и его близким.
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