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Полиция предоставила охрану нардепу Найему, – Князев

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Полиция предоставила охрану нардепу Найему, – Князев

Народного депутата Мустафу Найема (фракция «Блок Петра Порошенко»), которого избили в центре Киева 30 апреля, обеспечили личной охраной, заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

«В рамках уголовного судопроизводства гражданин Мустафа-Маси Найем обеспечен физической охраной сотрудниками полиции на тот период, который мы будем считать нужным», — сказал С.Князев журналистам в понедельник в с.Чайки Киевской области, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, 30 апреля 2018 года в центре Киева в результате конфликта на дороге неизвестные напали на народного депутата Мустафу Найема (фракция БПП). В результате избиения у депутата диагностировали перелом челюсти и сотрясение голоного мозга.

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М.Найем сообщил, что в словесной перепалке на дороге в центре Киева, закончившейся нанесением ему телесных повреждений, принимали участие «человека четыре-пять».

Советник главы МВД Украины, нардеп фракции «Народный фронт» Антон Геращенко сообщил, что полиция Киева задержала троих участников конфликта: Саитова Ахмеда Абубакаровича, 1999 года рождения, Саитова Магомеда-Салиха Аргуевича, 1996 года рождения, и Умала Тимербилатова Руслановича, 1996 года рождения. Еще один из участников нападения сумел покинуть Украину и улетел в Баку.

Трем задержанным по подозрению в нападении объявили о подозрении по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.

2 мая Шевченковский районный суд г.Киева избрал задержанным меру пресечения в виде домашнего ареста. Так, круглосуточный домашний арест был избран судом гражданину Российской Федерации Саитову Магомеду-Салиху Аргуевичу, 1996 года рождения, студенту 2-го курса КПИ. Мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время (с 23:00 до 6:00) избрана судом гражданину РФ Умолту Тимербулатову Руслановичу, 1996 года рождения, и Саитову Ахмеду Абубакаровичу, 1999 года рождения (неработающий).

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Как рассказала журналистам нардеп из фракции БПП Светлана Залищук М.Найему угрожают и уговаривают забрать заявление на нападавших из правоохранительных органов.

«Были попытки выходить на определенных депутатов, чтобы Мустафа забрал свое заявление», — сообщила она. А журналист Айдер Муждабаев добавил, что на М.Найема «давят» через других депутатов, а также пытаются повлиять на прокуроров.

5 мая министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранители Азербайджана по требованию украинского следствия задержали 29-летнего подозреваемого в избиении М.Найема.

В свою очередь заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил, что «запрос на выдачу М.Саитова будет направлен в ближайшее время».

Мустафа Найем, Сергей Князев, госохрана
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