Дубилет попросил себе государственную охрану

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет обратился в Управление Государственной Охраны с просьбой выделить ему охрану.

«Я обратился сегодня в Управление государственной охраны с просьбой выделить мне охрану», — написал он в Фейсбук.

Дубилет объяснил, что был уверен, что на его должности ему не понадобится охрана, но сейчас вокруг него «появилось две зоны напряжения».

Он выразил надежду, что охрана ему потребуется временно.

«Во-первых, я координирую проект по борьбе с теневым алкоголем. Это — огромный и дикий рынок. Надеюсь, что мы сможем показать здесь результаты и добавить в украинский бюджет 5-10 млрд грн в год, а украинцы станут меньше травиться и умирать. Во-вторых, я один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности. Мы сейчас делаем перезагрузку власти по всем государственным органам, предприятиям, учреждениям. Почему-то некоторые стороны считают, что у меня или моих коллег могут быть рычаги влияния на конкурсную комиссию», — рассказал он.

Напомним, что по словам советника министра экономики по вопросам реформирования спиртовой отрасли Сергея Блескуна, доля нелегального теневого рынка спирта выросла с 10% в 2007 году до 55% в 2019 году. На сегодня около 8,4 млн декалитров спирта — это доля теневого рынка.