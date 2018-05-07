Названы наиболее успешные производители смартфонов

Наиболее успешной среди мировых лидеров производителей смартфонов стала южнокорейская компания Samsung, а китайская корпорация Xiaomi увеличила продажи своих девайсов почти на 50%, говорится в опубликованном исследовании Strategic Analytics.
Среди всех компаний, производящих смартфоны по-прежнему лидирует Samsung.
Корпорация выпустила на рынок 78,2 миллиона смартфонов (около 22,7% от всего рынка), однако ее показатели несколько снизились по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году.
На втором и третьем местах надежно закрепились Apple и Huawei.
Компании отгрузили по 52,2 (15,1%) и 39,3 (11,4%) миллиона аппаратов соответственно. В сумме за первый квартал 2018 на мировой рынок смартфонов поставлено 345,4 миллионов устройств.
На четвертом месте расположилась Xiaomi, которая отгрузила 28,3 миллиона единиц смартфонов (8,2% рынка), увеличив результат прошлого года на 15,7 миллиона экземпляров.
OPPO сместилась на пятую строчку и сильно просела в продажах. Всего компания реализовала в первом квартале 24,1 миллиона смартфонов (7% рынка), а в прошлом году этот показатель достигал 27,6 миллиона гаджетов.
Как сообщалось, администрация Трампа ввела ряд мер, чтобы ограничить деятельность Huawei и ZTE на территории США из соображений национальной безопасности.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.598,97 0.01
|2.625,78 0.0037
|100 евро
|3.106,54 -0.0083
|3.161,82 -0.0094
|10 рублей
|3,81 0.002
|4,30 0.0003
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
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|Платина
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