Названы наиболее успешные производители смартфонов

Наиболее успешной среди мировых лидеров производителей смартфонов стала южнокорейская компания Samsung, а китайская корпорация Xiaomi увеличила продажи своих девайсов почти на 50%, говорится в опубликованном исследовании Strategic Analytics.

Среди всех компаний, производящих смартфоны по-прежнему лидирует Samsung.

Корпорация выпустила на рынок 78,2 миллиона смартфонов (около 22,7% от всего рынка), однако ее показатели несколько снизились по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году.

На втором и третьем местах надежно закрепились Apple и Huawei.

Компании отгрузили по 52,2 (15,1%) и 39,3 (11,4%) миллиона аппаратов соответственно. В сумме за первый квартал 2018 на мировой рынок смартфонов поставлено 345,4 миллионов устройств.

На четвертом месте расположилась Xiaomi, которая отгрузила 28,3 миллиона единиц смартфонов (8,2% рынка), увеличив результат прошлого года на 15,7 миллиона экземпляров.

OPPO сместилась на пятую строчку и сильно просела в продажах. Всего компания реализовала в первом квартале 24,1 миллиона смартфонов (7% рынка), а в прошлом году этот показатель достигал 27,6 миллиона гаджетов.

Как сообщалось, администрация Трампа ввела ряд мер, чтобы ограничить деятельность Huawei и ZTE на территории США из соображений национальной безопасности.