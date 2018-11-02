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В мире стали покупать меньше смартфонов

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В мире стали покупать меньше смартфонов

Компания Huawei второй квартал кряду оказалась впереди Apple по количеству смартфонов, поставленных на мировой рынок. Согласно отчету IDC, в III-м квартале года китайская фирма отгрузила 52 миллиона устройств (на 32,9% больше, чем год назад), тогда как её американский конкурент — 46,9 миллиона (+0,5%).

Лидером стала Samsung: за III-й квартал корейцы поставили 72,2 миллиона смартфонов — на 13,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. Samsung все еще держит пятую часть рынка, однако модель Galaxy Note9, по-видимому, не смогла наверстать потери, принесенные Galaxy S9 и Galaxy S9+. Что более важно, компания проигрывает в среднем и низком ценовом сегментах.

Huawei добилась неплохих результатов за счет высокого спроса на P20 и P20 Pro, а недавно вышедшие Mate 20 и Mate 20 Pro должны помочь ей укрепить позиции, полагают в IDC. В то же время, с началом сезона рождественских праздников, в IV-м квартале отыграть потери и выйти в лидеры рынка может Apple, которая недавно выпустила сразу три новых «айфона».

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Всего за III-й квартал производители отгрузили 355,2 миллиона смартфонов — на 6% меньше, чем в прошлом году (377,8 миллиона). На четвертом месте расположилась Xiaomi (34,3 миллиона, +21,2%), замкнула пятерку Oppo (29,9 миллиона, —2,1%).

Apple, Samsung, Huawei, смартфоны
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Пятница, 2 ноября 2018
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