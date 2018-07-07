Фильм «Мир Юрского периода 2» собрал более $1 млрд

Фильм «Мир Юрского периода 2» (Jurassic World: Fallen Kingdom) кинокомпании Universal вошел в ночь на субботу в группу крупнейших кассовых лент мира, преодолев рубеж в $1 млрд. Как сообщает ведущий статистику портал Box Office Mojo, на утро 7 июля пятая картина франшизы «Юрский период» получила в мире только за счет продажи билетов сумму в $1,004 млрд.

В результате «Мир Юрского периода 2» испанского режиссера Хуана Антонио Байона стал 35-м по счету фильмом мирового кинематографа, который сумел сделать кассовые сборы более $1 млрд. Этот рейтинг возглавляет картина «Аватар» (Avatar, 2009) кинокомпании 20th Century Fox с показателем $2,787 млрд.

Между тем в рейтинге 2018 года «Мир Юрского периода 2» находится на третьей строчке по размерам кассовых сборов. Список возглавляет картина «Мстители: Война бесконечности» (Avengers: Infinity War) производства киностудии Marvel Studios — $2,037 млрд, на второй позиции также лента киновселенной Marvel — «Черная Пантера» (Black Panther) с $1,346 млрд.

Франшиза «Юрский период», основоположником которой стал со своим фильмом «Парк Юрского периода» (Jurassic Park, 1993) режиссер Стивен Спилберг, уже принесла компании Universal $4,7 млрд только на продаже билетов.