Фильм «Мир Юрского периода 2» собрал более $1 млрд

Фильм «Мир Юрского периода 2» (Jurassic World: Fallen Kingdom) кинокомпании Universal вошел в ночь на субботу в группу крупнейших кассовых лент мира, преодолев рубеж в $1 млрд. Как сообщает ведущий статистику портал Box Office Mojo, на утро 7 июля пятая картина франшизы «Юрский период» получила в мире только за счет продажи билетов сумму в $1,004 млрд.
В результате «Мир Юрского периода 2» испанского режиссера Хуана Антонио Байона стал 35-м по счету фильмом мирового кинематографа, который сумел сделать кассовые сборы более $1 млрд. Этот рейтинг возглавляет картина «Аватар» (Avatar, 2009) кинокомпании 20th Century Fox с показателем $2,787 млрд.
Между тем в рейтинге 2018 года «Мир Юрского периода 2» находится на третьей строчке по размерам кассовых сборов. Список возглавляет картина «Мстители: Война бесконечности» (Avengers: Infinity War) производства киностудии Marvel Studios — $2,037 млрд, на второй позиции также лента киновселенной Marvel — «Черная Пантера» (Black Panther) с $1,346 млрд.
Франшиза «Юрский период», основоположником которой стал со своим фильмом «Парк Юрского периода» (Jurassic Park, 1993) режиссер Стивен Спилберг, уже принесла компании Universal $4,7 млрд только на продаже билетов.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.609,13 -0.0383
|2.634,33 -0.0498
|100 евро
|3.046,52 0.0311
|3.096,23 0.0271
|10 рублей
|3,83 0.0005
|4,27 -0.0003
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016