Количество жертв ливней в Японии превысило 100 человек

Число жертв ливневых дождей, которые обрушились на Японию, и вызванных ими оползней превысило 100 человек. Об этом в понедельник сообщили местные СМИ.

По последним данным, по крайней мере 103 человека погибли, еще 56 числятся пропавшими без вести. С рассветом понедельника японские спасатели при поддержке подразделений Сил самообороны продолжили поисковые и спасательные операции.

Рекомендации об эвакуации сохраняются для почти 5 млн человек в 19 префектурах западной части страны. Почти 30 тыс. человек уже покинули свои дома и находятся в специальных эвакуационных центрах.

Из-за сложившейся ситуации наблюдаются серьезные перебои в транспортном сообщении. В первую очередь это касается автомобильных магистралей. Крупные заводы и предприятия вынуждены на неопределенный срок приостановить работу из-за значительных затоплений.

Сильные дожди возникли из-за воздействия тайфуна «Прапирун», который в среду прекратил существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане. Из-за самого тропического шторма в Японии один человек погиб, около 20 пострадали.