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Из-за сильных ливней в Пекине отменили более 370 рейсов

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Из-за сильных ливней в Пекине отменили более 370 рейсов

Сильнейшая в этом году серия затяжных ливней обрушилась в последние двое суток на Пекин. Согласно данным электронных табло двух аэропортов столицы Китая, за последние 24 часа из-за дождя отменены более 370 рейсов, сообщает ТАСС.

Международный аэропорт Шоуду из-за непогоды отменил 186 рейсов, еще почти 130 самолетов вылетели или были приняты воздушной гаванью с опозданием. Другой аэропорт Пекина - Дасин - также был вынужден отменить 187 рейсов, еще около 120 были задержаны или отложены.

По данным муниципального метеорологического бюро, за последние два дня во всех районах Пекина выпало от 50 до 100 мм осадков. По меньшей мере 40 станций метеонаблюдения зафиксировали выпадение более 150 мм осадков, сильнее всего от дождя пострадали районы Фаншань, Чанпин, Яньцин, Шицзиншань и Хайдянь - там выпало более 200 мм влаги, а в Мэнтоугоу этот показатель достиг 226 мм.

В разных районах города оказались затоплены сотни автомобилей, подземных гаражей и сооружений. В районе Мэнтоугоу ветер переломил 300-летнюю сосну, которая охранялась государством и имела свой личный номер в природоохранном реестре.

Сильные дожди привели к затоплению и закрытию по меньшей мере двух станций метро и отмене нескольких десятков железнодорожных рейсов. Муниципальные и экстренные службы работают в авральном режиме. Власти продолжают оценивать экономический ущерб от непогоды.

Согласно прогнозам, в ближайшие два дня дожди и грозы в Пекине продолжатся, однако они будут значительно слабее.

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Из-за угрозы схода селей и оползней власти рекомендуют жителям без необходимости не выезжать в горные районы столицы, часть автотрасс уже перекрыты. Также правительство приняло решение временно приостановить работу 114 парков и туристических объектов в Пекине и его окрестностях, в том числе наиболее популярные среди туристов участки Великой китайской стены - Бадалин и Мутьньюй.

Китай, Пекин, ливни
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