Число жертв ливней на юго-западе Японии достигло 41

Число погибших на юго-западе Японии из-за вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней увеличилось до 41, передает телеканал NHK.

По данным на 17.00 понедельника (11.00 по Киеву), медики подтвердили гибель 41 человека. Обновленных данных о числе пропавших без вести пока не поступало.

Главное метеорологическое агентство объявило наивысший уровень опасности по пятибалльной шкале для трех префектур на юго-западе Японии в связи с ливневыми дождями и вызванными ими наводнениями. В эфире телеканалов дикторы призывают людей немедленно эвакуироваться в ближайший пункт временного размещения, а если это невозможно, подняться на верхние этажи зданий или крыши.

По словам представителей метеорологического агентства страны, в районах бедствия наблюдаются «небывалые по мощности ливни». В некоторых районах на юго-западе Японии выпало до 800 миллиметров осадков.

Из-за разлива рек десятки населенных пунктов оказались под водой. Спасатели и военные с вертолетов эвакуируют людей с крыш домов — в некоторых местах вода залила вторые этажи зданий. Зона подтоплений составляет уже более тысячи гектар. Сотни тысяч человек получили рекомендации об эвакуации.

В район бедствия, помимо полиции и пожарной охраны, которая в Японии выполняет функции службы спасения и скорой помощи, направлены 10 тысяч военных сил самообороны. В результате паводков более десяти тысяч жилых домов оказались без связи и электроэнергии, что затрудняет установление масштабов бедствия. Как минимум в 11 местах произошли оползни.