Трюдо заявил, что РФ нужно изменить свое поведение

Пока Россия четко не продемонстрирует четкое желание изменить свое неприемлемое поведение, сближение с ней не будет.
Об этом на конференции NATO Engages в Лондоне заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Укринформ.
«Россию исключили из Большой восьмерки, которая стала потом Большой семеркой, из-за неприемлемых поведения и действий. И до тех пор, пока Россия не продемонстрирует искреннее желание изменить свое неприемлемое поведение, будет очень сложно говорить о настоящем сближении с ней», — заявил он.
По словам Трюдо, вторжение РФ на Донбасс и оккупация Крыма являются подтверждением того, что Москва остается вызовом, и миру надо понимать, что президент РФ Владимир Путин понимает только силу, а не уступки.
«Именно поэтому нам, как Альянсу и союзникам, нужно оставаться сильными», — добавил он.
В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подчеркнул, что именно поэтому и необходимо продолжать давление на Россию.
«Нам нужно сохранять давление на (РФ — ред.), но в то же время должно быть пространство для диалога. Однако давайте не будем наивными», — заявил он.
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