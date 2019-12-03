Трюдо заявил, что РФ нужно изменить свое поведение

Пока Россия четко не продемонстрирует четкое желание изменить свое неприемлемое поведение, сближение с ней не будет.

Об этом на конференции NATO Engages в Лондоне заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Укринформ.

«Россию исключили из Большой восьмерки, которая стала потом Большой семеркой, из-за неприемлемых поведения и действий. И до тех пор, пока Россия не продемонстрирует искреннее желание изменить свое неприемлемое поведение, будет очень сложно говорить о настоящем сближении с ней», — заявил он.

По словам Трюдо, вторжение РФ на Донбасс и оккупация Крыма являются подтверждением того, что Москва остается вызовом, и миру надо понимать, что президент РФ Владимир Путин понимает только силу, а не уступки.

«Именно поэтому нам, как Альянсу и союзникам, нужно оставаться сильными», — добавил он.

В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подчеркнул, что именно поэтому и необходимо продолжать давление на Россию.

«Нам нужно сохранять давление на (РФ — ред.), но в то же время должно быть пространство для диалога. Однако давайте не будем наивными», — заявил он.