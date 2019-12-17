Россия расширила список запрещенных украинских товаров

Российское правительство приняло постановления, которые расширяют экономические и индивидуальные санкции против Украины. Документы опубликованы на интернет-портале правовой информации РФ.
Список товаров, ввоз которых в Россию с Украины запрещен, пополнился, в частности, крахмалом, глюкозой и глюкозо-фруктовыми сиропами, отдельным медицинским оборудованием (спринцовки, воздуховоды, кружки Эсмарха), радиаторами, котлами центрального отопления и частью насосов.
Также премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил перечень граждан Украины, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Согласно документу, в список внесены еще девять человек, двое украинцев из перечня исключены. Таким образом, в перечень теперь входят порядка 570 человек.
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