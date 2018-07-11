Цены на газ вырастут на 18% в этом году и еще на 8% в 2019, - МЭРТ

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост розничных цен на газ для населения в 2018 году на 18%. Об этом говорится в «Прогноза экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы».
Согласно документу, цена на газ для населения в 2019 году может увеличиться на 5-8% (зависимо от сценария), в 2020 году – на 14%, а в 2021 году – останутся неизменными.
Розничные тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей, по прогнозу МЭРТ, в 2018 году (декабрь к декабрю прошлого года) меняться не будут, а в 2019-2021 годах их ожидает ежегодный 25%-й рост.
Напомним, Кабмин также просчитал сценарии развития экономики.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.608,11 0.0087
|2.628,59 -0.0016
|100 евро
|3.046,65 -0.0136
|3.092,38 -0.038
|10 рублей
|3,85 0.0003
|4,29 0.0015
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|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
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|Платина
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