Цены на газ вырастут на 18% в этом году и еще на 8% в 2019, - МЭРТ

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост розничных цен на газ для населения в 2018 году на 18%. Об этом говорится в «Прогноза экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы».

Согласно документу, цена на газ для населения в 2019 году может увеличиться на 5-8% (зависимо от сценария), в 2020 году – на 14%, а в 2021 году – останутся неизменными.

Розничные тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей, по прогнозу МЭРТ, в 2018 году (декабрь к декабрю прошлого года) меняться не будут, а в 2019-2021 годах их ожидает ежегодный 25%-й рост.

Напомним, Кабмин также просчитал сценарии развития экономики.