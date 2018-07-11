Правительство прогнозирует рост ВВП Украины в 2019 от 1,1% до 4,4%

Кабинет министров Украины прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) до 4 трлн гривен в 2019 году. Об этом идет речь в одобренном Прогнозе социального и экономического развития Украины на 2019-2021 годы, сообщает РБК-Украина.



Прогноз разработан по трем сценариям и основывается на анализе развития экономики на протяжении последних трех лет. Первый сценарий - базовый, который является продолжением заложенного в бюджет на 2018. Второй сценарий включает позитивные и негативные эффекты после реализации сложных реформ, третий - совпадает с первым, но предусматривает худшие внешние условия и более медленный рост внешних торговых партнеров.

Таким образом, правительство по разным сценариям предусматривает рост ВВП в следующем году до 3 946,9 млрд гривен (рост 3%), 4 004,1 млрд гривен (рост 4,1%) и 3 982,9 (рост 1,1%).

На 2020 год прогнозируется рост ВВП до 4 450,9 млрд гривен, 4 609 млрд гривен и 4 502,6 млрд гривен. На 2021 соответственно - 4 972,6 млрд гривен, 5 223,9 млрд гривен и 5 045,3 млрд гривен.

Кроме того, потребительские цены по трем сценариям в среднем к предыдущему году на 2019 предусматривают рост на 8,7%, 9,7% и 12,8%. Цены промышленных производителей вырастут на 10,1%, 10,5% и 14,8% соответственно.