Skу согласилась на слияние с медиахолдингом 21st Century Fox

Телекоммуникационная компания Sky (Великобритания) согласилась на слияние с медиахолдингом 21st Century Fox (США) Руперта Мердока, который предложил за 61%-ый пакет акций £24,5 млрд ($32,48 млрд). Об этом сообщает в среду британский телеканал Sky News.
До этого сделка была отложена, поскольку британские политики и регуляторы выразили опасения, что владелец 21st Century Fox Мердок может получить слишком большое влияние над СМИ в Великобритании.
21st Century Fox пытается развеять эти опасения с помощью ряда уступок, среди которых продажа Sky News, как только сделка будет завершена. В настоящий момент 21st Century Fox владеет 39% Sky. Через другой свой медиахолдинг, News Corporation, Мердок издает в Великобритании газету The Times и таблоид The Sun.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.610,19 0.0197
|2.630,67 0.0155
|100 евро
|3.044,36 -0.028
|3.088,41 -0.0404
|10 рублей
|3,88 0.0032
|4,28 -0.0012
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016