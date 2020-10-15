Медиамагнат Мердок предрекает уверенную победу Байдена на выборах президента США

Влиятельный сторонник президента США Дональда Трампа медиамагнат Руперт Мердок сказал свои близким соратникам, что, по его мнению, Джо Байден победит на выборах с большим отрывом, пишет американское издание Daily Beast.
Миллиардер австралийского происхождения возмущен реакцией Трампа на пандемию COVID-19, заметив, что тот не прислушивается к советам о том, как лучше всего справиться с пандемией. Мердок также сказал, что Трамп самостоятельно создает бесконечные проблемы для своей администрации.
Мердоку принадлежат издания The Sun и The Times в Великобритании, The Daily Telegraph и The Australian в Австралии, The Wall Street Journal и The New York Post в США, а также телеканалы Sky News Australia и Fox News, которым он владеет через Fox Corporation.
Накануне опрос The Gurdian показал, что Байден на 17% опережает Трампа. Затем опрос WSJ показал преимущество Байдена в 11 процентов.
У Байдена лучшие рейтинги перед выборами, чем у любого претендента на пост президента США с 1936 года.
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