Борис Филатов рассказал об успехах ДМЗ после прихода на предприятие Александра Ярославского

В пятницу, 13 июля, коллектив Днепровского металлургического завода (группа DCH Александра Ярославского) отметил День металлурга. На празднике ДМЗ в качестве почетного гостя присутствовал мэр города Днепр Борис Филатов, который не только поздравил сотрудников предприятия с профессиональным праздником, но и высоко оценил заслуги нового собственника перед коллективом и отраслью.
«Не были свернуты программы по капитальной реконструкции и техническому перевооружению предприятия. В данный момент я говорю о реконструкции доменной печи № 3, коксовой батареи № 5. Все коксовые батареи до 2020 года планируется капитально отремонтировать. И сейчас в активной стадии обсуждения идет проект беспрерывного литья, на который надо потратить порядка 50 млн. долларов», — подчеркнул Борис Филатов.
По его словам, новый собственник не только продолжил реализацию проектов технической модернизации предприятия, но и вывел на новый уровень социальные программы завода. В частности, с 1 июля на ДМЗ были повышены все должностные оклады — в среднем на 20%. «Я говорил сегодня о том, что для меня очень важно, говорил перед трудовым коллективом о том, что на предприятии подняли на 20% заработную плату. Чем выше зарплата у людей, тем выше налоги, тем больше поступления в местный бюджет, тем в местном бюджете больше денег и, соответственно, может выполнять программы по структурному изменению города», — подчеркнул Борис Филатов.
Как сообщалось ранее, в марте текущего года стало известно о том, что группа DCH Александра Ярославского приобрела ДМЗ (легендарную «Петровку») у предыдущего собственника. Это предприятие является одним из ведущих производителей чугуна, стали и проката; его продукция поставляется в 44 страны, а численность трудового коллектива составляет порядка 6000 чел.
При этом ДМЗ стал не первым промышленным активом, приобретённым Александром Ярославским за несколько последних лет. Ранее он купил Харьковский тракторный завод (2016 г., Харьков) и рудник «Сухая Балка» (Кривой Рог, 2017). Общая сумма инвестиций бизнесмена в проекты различной отраслевой принадлежности только по Харьковскому региону превысила $1 млрд. (в т.ч. $ 300 млн. в социальный проект подготовки Харькова к Евро-2012).
Александр Ярославский входит в ТОП-10 украинских предпринимателей по версии Forbes.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.612,11 0.0183
|2.632,20 0.0134
|100 евро
|3.040,06 -0.0449
|3.084,61 -0.0387
|10 рублей
|3,89 0.0002
|4,28 0
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016