Борис Филатов рассказал об успехах ДМЗ после прихода на предприятие Александра Ярославского

В пятницу, 13 июля, коллектив Днепровского металлургического завода (группа DCH Александра Ярославского) отметил День металлурга. На празднике ДМЗ в качестве почетного гостя присутствовал мэр города Днепр Борис Филатов, который не только поздравил сотрудников предприятия с профессиональным праздником, но и высоко оценил заслуги нового собственника перед коллективом и отраслью.

«Не были свернуты программы по капитальной реконструкции и техническому перевооружению предприятия. В данный момент я говорю о реконструкции доменной печи № 3, коксовой батареи № 5. Все коксовые батареи до 2020 года планируется капитально отремонтировать. И сейчас в активной стадии обсуждения идет проект беспрерывного литья, на который надо потратить порядка 50 млн. долларов», — подчеркнул Борис Филатов.

По его словам, новый собственник не только продолжил реализацию проектов технической модернизации предприятия, но и вывел на новый уровень социальные программы завода. В частности, с 1 июля на ДМЗ были повышены все должностные оклады — в среднем на 20%. «Я говорил сегодня о том, что для меня очень важно, говорил перед трудовым коллективом о том, что на предприятии подняли на 20% заработную плату. Чем выше зарплата у людей, тем выше налоги, тем больше поступления в местный бюджет, тем в местном бюджете больше денег и, соответственно, может выполнять программы по структурному изменению города», — подчеркнул Борис Филатов.

Как сообщалось ранее, в марте текущего года стало известно о том, что группа DCH Александра Ярославского приобрела ДМЗ (легендарную «Петровку») у предыдущего собственника. Это предприятие является одним из ведущих производителей чугуна, стали и проката; его продукция поставляется в 44 страны, а численность трудового коллектива составляет порядка 6000 чел.

При этом ДМЗ стал не первым промышленным активом, приобретённым Александром Ярославским за несколько последних лет. Ранее он купил Харьковский тракторный завод (2016 г., Харьков) и рудник «Сухая Балка» (Кривой Рог, 2017). Общая сумма инвестиций бизнесмена в проекты различной отраслевой принадлежности только по Харьковскому региону превысила $1 млрд. (в т.ч. $ 300 млн. в социальный проект подготовки Харькова к Евро-2012).

Александр Ярославский входит в ТОП-10 украинских предпринимателей по версии Forbes.