Каждый день на электрокары пересаживаются 20 украинцев

Ежедневно 20 украинцев пересаживаются на электромобили. Такую статистику обнародовал в Facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«20 украинский ежедневно пересаживаются на электрокары», — говорится в инфографике.

Отмечается, что темпы приобретения украинцами электромобилей постоянно растут.

Так, по данным Мининфраструктуры, за январь-июнь 2018 года в Украине приобретено 3596 электромобилей, в то время как за весь 2017 украинцы купили 2532 электрокара.