В Пакистане в результате теракта погибли 70 человек

Число погибших в результате взрыва, прогремевшего в пятницу во время предвыбрного митинга в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, составляет 70 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пакистанские органы здравоохранения.
Известно также о порядка 120 пострадавших. Инцидент произошел в пятницу в округе Мастунг на западе страны.
Ранее поступали сообщения о 15 погибших и 25 пострадавших. Также сообщалось, что при взрыве погиб кандидат от недавно сформировавшейся партии «Белуджистан Авами» (Balochistan Awami Party), ее лидер Навабзада Сирай Райсани. Эту информацию подтвердил его брат Лашкари Райсани. Он рассказал, что получает угрозы.
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