В Пакистане произошел теракт в мечети, 15 погибших

В пакистанском городе Кветта 10 января мужчина взорвал себя во время вечерней молитвы, при теракте погибли 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Сообщается, что по меньшей мере 15 человек погибли и 19 получили ранения в результате взрыва в мечети в юго-западной части Пакистана, в провинции Белуджистан. Многие раненые находятся в критическом состоянии.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация Исламское государство.