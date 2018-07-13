Россияне сообщили о состоянии здоровья Олега Сенцова

Объявивший голодовку украинский режиссер Олег Сенцов находится в удовлетворительном состоянии, он не отказывается от медицинской помощи. Такие данные Федеральная служба исполнения наказаний РФ представила Совету при президенте по правам человека, говорится в сообщении на сайте СПЧ.
«Фактов отказа Сенцова Олега от медицинской помощи и поддерживающей терапии не зарегистрировано. Состояние здоровья подсудимого оценивается как удовлетворительное», — указано в сообщении. Отмечается, что ежедневно Сенцова осматривают врачи.
Режиссера приговорили в России к 20 годам тюрьмы по обвинению в создании террористического сообщества и подготовке терактов в Крыму. В мае Сенцов объявил голодовку. Он потребовал освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России. Сенцов отбывает наказание в колонии «Белый медведь» в Ямало-Ненецком автономном округе.
Напомним, что мать режиссера написала президенту РФ Владимиру Путину прошение о помиловании сына. В Кремле пообещали, что власти рассмотрят эту просьбу.
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