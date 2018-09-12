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Суд отклонил апелляцию на 20 млн залога для Тамразова

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Суд отклонил апелляцию на 20 млн залога для Тамразова

Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Печерского райсуда в отношении бывшего первого заместителя председателя правления ОАО «Укргаздобыча», владельца издания Insider Алексея Тамразова о залоге в размере 20 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 23 августа 2018 оставлено без изменений, апелляционные жалобы прокурора и стороны защиты — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Напомним, 9 августа генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Тамразов был задержан при попытке дать взятку в размере 200 тыс. долл. прокурору ГПУ за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации бывшего президента Виктора Януковича.

10 августа суд в закрытом режиме принял решение об аресте Тамразова на два месяца с альтернативой залога в 3 млн гривен. Позже он внес залог и вышел из-под ареста.

21 августа Тамразова задержали повторно. Генпрокуратура сообщила ему о подозрении в содействии преступной организации Януковича и предложила ему сделку со следствием.

23 августа суд определил для Тамразова мера пресечения в виде залога в размере 20 млн. гривен.

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Тамразов занимал должность первого заместителя председателя правления ПАО «Укргаздобыча» с 2010 по март 2014 года.

Алексей Тамразов
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