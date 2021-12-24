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Суд приговорил экс-замглавы правления «Укргазвыдобування» Тамразова к 5 годам тюрьмы

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Суд приговорил экс-замглавы правления «Укргазвыдобування» Тамразова к 5 годам тюрьмы

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала экс-первого заместителя главы правления АО «Укргазвыдобування» Алексея Тамразова к пяти годам лишения свободы, признав его виновным в предоставлении неправомерной выгоды.

Согласно сообщению на сайте суда, также приговором применена специальная конфискация по $100 тыс., которые были предметом неправомерной выгоды.

«Суд признал доказанным предъявленное обвинение, в соответствии с которым экс-заместитель руководителя „Укргазвыдобування“ предоставил занимающему ответственное положение лицу — прокурору Генеральной прокуратуры — неправомерную выгоду в размере $100 тыс. за пассивную позицию при рассмотрении следственным судьей Печерского райсуда Киева ходатайства об отмене ареста имущества — природного газа в объеме свыше 8 млн куб. м, а также за дальнейшее необращение с ходатайством о повторном наложении ареста на указанное имущество», — говорится в сообщении.

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС в течение 30 дней с момента его оглашения путем подачи апелляционной жалобы.

Как сообщалось, в августе 2018 года Тамразов был задержан при попытке дать неправомерную выгоду в особо крупном размере. Правоохранители задокументировали факт передачи половины ранее оговоренной суммы неправомерной выгоды, т.е. $100 тыс., заместителю начальника департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Украины.

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А.Тамразов, 1975 г. р., с 2010-го по март 2014 года занимал должность первого зампредседателя правления государственного «Укргазвыдобування». Он также являлся владельцем ООО «Всеукраинская медиа группа» (сайт «theinsider.ua»).

«Укргазвыдобування», 100% акций которого принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Алексей Тамразов, ВАКС
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