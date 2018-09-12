Украина никогда не будет поставлять воду в «русский» Крым

Украина никогда не подпишет контракт на поставку воды, в котором оккупированный Крым будет назван «русским». Об этом заявил журналистам в среду министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Укринформ.
«Сейчас Россия пытается использовать эту ситуацию (в Армянске — Ред) для раскручивания, в том числе на международных площадках, вопроса непоставки воды на оккупированную территорию, чего мы по определению никогда не будем делать, при этом раскручивать эту проблему не с точки зрения международного права, а вроде бы заворачивая ее в гуманитарную обертку», — сказал Климкин.
Он также отметил, что Министерство иностранных дел подготовило проект обращения в международную Организацию по запрету химического оружия из-за ситуации на крымском «Титане».
На данный момент совместно с Минздравом и Минэкологии проводится сбор информации для подкрепления этого обращения фактами и результатами экспертиз относительно состояния химического загрязнения в оккупированном Крыму.
Климкин отметил, что украинская сторона не будет делать ничего, что даст России возможность использовать этот вопрос в контексте манипуляций с водой.
«Мы прекрасно знаем обо всех фейковых планах вроде бы построить это водоснабжение. Мы этого сделать никогда не позволим. На оккупированную территорию вода по контракту, где написано „Крым, Россия“, некогда поставляться не будет», — подчеркнул министр.
Ранее украинское следствие выдвинуло три версии загрязнения воздуха в Херсонской области и оккупированном Крыму. Среди них — «умышленное загрязнение воздуха Россией для дестабилизации обстановки в Херсонской области с целью восстановления подачи воды в оккупированный Крым».
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