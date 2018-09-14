Суд Англии удовлетворил апелляцию Украины по делу о «долге Януковича»

Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Украины по делу о долге перед Россией в размере $3 млрд.

Украина выступает против требований России гасить долг, ссылаясь, в том числе, на то, что Россия осуществляла на Украину незаконное давление. В марте 2017 года английский суд первой инстанции разрешил рассматривать дело в порядке упрощенного производства.

Также суд тогда пришел к выводу, что Украина имела законную дееспособность заключать договоры в отношении облигаций, а политическая часть аргументов Украины относительно принуждения и давления не может рассматриваться в судебном порядке, то есть не может быть рассмотрена английским судом.

Теперь суду придется вернуться к рассмотрению этого вопроса и учесть аргументы украинской стороны.