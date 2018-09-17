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Рада рассмотрит увеличение штрафа за непристегнутый ремень безопасности

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18 сентября Верховная Рада Украины должна рассмотреть законопроект № 8492 «О внесении изменений в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (относительно снижения смертности и травматизма на дорогах Украины путем увеличения уровня пользования ремнями безопасности и шлемами)», который повышает штраф за неиспользование ремней безопасности и мотошлемов с 51 гривны до 850 гривен. Принять этот законопроект Верховной Раде рекомендовал Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Об этом сообщает Центр демократии и верховенства права, который инициировал законопроект.

Авторами законопроекта являются 25 народных депутатов.

Как указано в пояснительной записке к проекту, пристегнутые ремни способны спасти жизнь до 50% людей, которые попали в смертельную автокатастрофу. Ежедневно на дорогах Украины погибает не менее 10 человек, а за год количество жертв превышает 3500. Пристегивание могло бы спасти жизнь и здоровье по крайней мере части пострадавших.

В то же время, штраф за игнорирование ремней безопасности в Украине составляет лишь 51 грн. Незначительное наказание формирует у автомобилистов впечатление, что требование пристегиваться является формальностью и побуждает нарушать это правило. В результате, только 15% украинских водителей пользуются ремнями безопасности. Этот показатель является самым низким в Европе.

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Международный опыт свидетельствует о том, что одним из самых действенных способов убедить граждан пользоваться ремнями безопасности является повышение ответственности за это нарушение. Например, во Франции штраф за игнорирование ремней безопасности составляет 135 евро, Нидерландах — 140 евро, Чехии — 77 евро. В этих странах пристегиваются более 90% водителей. Украинское общество также готово к таким изменениям: по данным исследования, проведенного центром Iрsos, 66% украинцев поддерживают усиление ответственности за игнорирование ремней безопасности.

Верховная Рада, закон, ремень безопастности
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