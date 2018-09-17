Карту поляка уже получили почти 102 тысячи украинцев

С 2008 по 2017 годы карту поляка получили 101 937 граждан Украины. Такие данные предоставили в МИД Польши, сообщает «Укринформ».

С 2008 года, как правило, 8,5-10 тысяч граждан Украины ежегодно получали карту поляка. В течение 2016-2017 годов наблюдался рост количества выданных документов гражданам Украины — ежегодно более 13 тысяч.

В первом полугодии 2018 года польские консульские учреждения в Украине уже приняли более 7,2 тыс. заявлений от украинских граждан на получение карты поляка, что почти на 1000 больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В течение 10 лет, до июня 2018 года, 1248 граждан Украины получили отказы в получении карты поляка.

В целом с 2008 по июнь 2018 больше всего карт поляка получили граждане Беларуси (почти 120 тысяч). Кроме того, более 6000 карт выдано гражданам России, более 3000 — Казахстана, более 1700 — Молдовы, 605 — Узбекистана, 132 — Азербайджана, 95 — Армении, 65 — Туркменистана.

Карта поляка — документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу за пределами исторической родины. Целью получения документа считается необходимость поддержки польских граждан и их потомков в странах, образованных после распада СССР.

Владельцы карты поляка имеют ряд льгот на территории Польши. В частности, речь идет об упрощенной процедуре получения документа на пребывание в Польше, а также ускоренной процедуре получения гражданства страны, получении льгот при поступлении в польские вузы, проезде в общественном транспорте и т.п.