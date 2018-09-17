Глава Минобороны Британии раскритиковал российский доклад по Boeing

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон раскритиковал новые данные об обстоятельствах крушения малайзийского Boeing на Донбассе, предоставленные в понедельник Минобороны РФ.

«Это новый экземпляр российской дезинформации», — заявил британский министр, отвечая на соответствующий вопрос на совместном брифинге с украинским коллегой Степаном Полтораком.

При этом Уильямсон сослался на расследование Совместной следственной группы (ССГ), которая ранее опубликовала промежуточный доклад, заявив в нем, что зенитная ракетная установка, выпустившая сбившую «Боинг» ракету, была завезена из России. По мнению Уильямсона, публикация новых данных Минобороны РФ связана с желанием дискредитировать украинское правительство.

Ранее на этом же брифинге Полторак назвал доклад российского оборонного ведомства «полной ложью и очередным фейком России».

Напомним, что представители Минобороны РФ 17 сентября рассказали журналистам, что им якобы удалось идентифицировать ракету, выпущенную по малайзийскому Boeing, и установить, что она была направлена в войска на территории Украины еще в 1986 году и с тех пор не возвращалась в Россию. В российском ведомстве также заявили, что им удалось доказать фальсификацию видеороликов, представленных ССГ и призванных доказать перемещение комплекса «Бук-М1» из РФ в Украину, а также представили аудиозапись разговора украинских военных, которая якобы доказывает причастность Киева к крушению Boeing.

Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала- Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств.