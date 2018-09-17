Сoca-Cola рассматривает выпуск напитков на основе марихуаны

Корпорация Coca-Cola рассматривает возможность запуска в производство напитков на основе марихуаны и ведет переговоры с канадской компанией Aurora — производителем этого наркотика, легализованного в Канаде и в некоторых штатах США. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.
По его данным, Coca-Cola рассматривает планы создания напитков с добавлением каннабидиола (КБД) — одного из веществ из группы каннабиноидов, содержащихся в конопле, из которой производят марихуану. КБД не обладает психоактивным действием, не оказывает влияние на психику и не вызывает изменение создания, в отличие от другого вещества, содержащегося в конопле, — тетрагидроканнабидиола, вызывающего наркотическое опьянение при употреблении марихуаны.
«Мы внимательно следим за растущей [ролью] не имеющего психоактивного воздействия КБД в качестве ингредиента напитков для улучшения функционального самочувствия по всему миру, — цитирует Bloomberg слова официального представителя компании Coca-Cola Кента Ландерса. — Эта сфера переживает быстрые изменения. В настоящее время никаких решений не было принято».
Агентство отмечает, что компания ищет новые рынки на фоне общего сокращения потребления газированных напитков в мире. В конце августа Coca-Cola объявила о приобретении крупнейшей британской сети кофеен Costa Сoffee за £3,9 млрд ($5,07 млрд).
Игроки отрасли рассматривают возможность создания напитков на основе марихуаны, которая в последние годы была легализована во многих странах. В августе американская компания Constellation Brands, производитель мексиканского пива Corona и других алкогольных напитков, объявила о приобретении канадской компании-производителя марихуаны Canopy Growth за 13 млрд канадских долларов ($10 млрд США).
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