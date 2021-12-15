Первая страна ЕС разрешит каннабис в личных целях

Мальта станет первой страной Европейского союза, легализовавшей каннабис для личного пользования, передает Reuters. Парламент одобрил реформу, которая позволяет гражданам выращивать и хранить в ограниченном количестве марихуану. Законопроект поддержан большинством голосов и будет подписан в конце этой недели президентом.
Согласно новому закону, гражданам старше 18 лет разрешат хранить до 7 г марихуаны и выращивать до четырех кустов каннабиса в домашних условиях. Те, кто не захочет выращивать каннабис у себя дома, могут стать членом одной из специальных ассоциаций, работающих в формате некоммерческих организаций. Такие «клубы» курильщиков будут выращивать каннабис для распространения среди членов в объеме максимум до 7 г в день и 50 г в месяц.
Однако хранение более 7 г наркотика будет все же наказуемо, отмечает Times of Malta: так, если у гражданина обнаружат до 28 г вещества, он понесет административную ответственность, более 28 г — уголовную. Вместе с тем все, кто ранее имел судимость за хранение марихуаны, декриминализованное новым законом, смогут подать заявление о ее снятии.
Курение марихуаны на улице также остается под запретом. За ее употребление в общественных местах нарушителю может грозить штраф до €235.
О возможной легализации каннабиса ранее говорила и новая правящая коалиция Германии, пришедшая к власти по итогам последних выборов в бундестаг. Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободная демократическая партии в коалиционном соглашении пришли к соглашению о стратегии по легализации в стране каннабиса, которая подразумевает его контролируемую продажу взрослым гражданам с обязательной врачебной оценкой возможных последствий употребления.
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