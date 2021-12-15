Войти
Шмыгаль хочет принудительно изымать земучастки для строительства дорог
инициатива
Шмыгаль хочет принудительно изымать земучастки для строительства дорог
Путин назвал распад СССР трагедией и распадом России
соседи
Путин назвал распад СССР трагедией и распадом России

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

решение
RSS

Первая страна ЕС разрешит каннабис в личных целях

368
Первая страна ЕС разрешит каннабис в личных целях

Мальта станет первой страной Европейского союза, легализовавшей каннабис для личного пользования, передает Reuters. Парламент одобрил реформу, которая позволяет гражданам выращивать и хранить в ограниченном количестве марихуану. Законопроект поддержан большинством голосов и будет подписан в конце этой недели президентом.

Согласно новому закону, гражданам старше 18 лет разрешат хранить до 7 г марихуаны и выращивать до четырех кустов каннабиса в домашних условиях. Те, кто не захочет выращивать каннабис у себя дома, могут стать членом одной из специальных ассоциаций, работающих в формате некоммерческих организаций. Такие «клубы» курильщиков будут выращивать каннабис для распространения среди членов в объеме максимум до 7 г в день и 50 г в месяц.

Однако хранение более 7 г наркотика будет все же наказуемо, отмечает Times of Malta: так, если у гражданина обнаружат до 28 г вещества, он понесет административную ответственность, более 28 г — уголовную. Вместе с тем все, кто ранее имел судимость за хранение марихуаны, декриминализованное новым законом, смогут подать заявление о ее снятии.

Курение марихуаны на улице также остается под запретом. За ее употребление в общественных местах нарушителю может грозить штраф до €235.

Читайте также: Цена газа в Европе достигла $1550 за тысячу кубометров

О возможной легализации каннабиса ранее говорила и новая правящая коалиция Германии, пришедшая к власти по итогам последних выборов в бундестаг. Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободная демократическая партии в коалиционном соглашении пришли к соглашению о стратегии по легализации в стране каннабиса, которая подразумевает его контролируемую продажу взрослым гражданам с обязательной врачебной оценкой возможных последствий употребления.

Мальта, марихуана, каннабис
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 15 декабря 2021
Вторник, 14 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Хосейн Амир Абдоллахиян
Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана

Венский диалог – с целью отмены санкций

Несмотря на невыполненные обещания Запада и недоверие к неконструктивным подходам и политике Белого дома, Исламская Республика Иран будет прилагать усилия с подлинной решимостью и доброй волей в венских переговорах, чтобы достичь хорошего, устойчивого и действенного соглашения для снятия санкций.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016