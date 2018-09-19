На украинский рынок выходит Brussels Airlines

Представительство Lufthansa Group в Украине объявило о выходе с 17 октября 2018 года на украинский рынок авиаперевозок авиакомпании Brussels Airlines.

Об этом сообщил генеральный директор Lufthansa Group в Украине, Армении, Беларуси, Грузии, Азербайджане и Туркменистане Рене Койнзак, передает Укринформ.

«Брюссельские авиалинии» станут четвертым перевозчиком Lufthansa Group в Украине. Первый рейс из Брюсселя будет осуществлен 17 октября«, — отметил Койнзак.

Он подчеркнул, что приход авиакомпании группы Lufthansa в Украину создаст дополнительное сообщение по 123 направлениям. В частности, позволит улучшить сообщение с европейскими столицами. Кроме того, создаст возможность для украинцев воспользоваться дальнемагистральными сообщениями по направлениям Южной и Северной Америки.

«Брюссельские авиалинии» начнут работу в Украине с 4 рейсов в неделю, осуществляя на первом этапе сообщение между Брюсселем и Киевом.

На сегодня в Украине работает три авиакомпании, входящие в состав Lufthansa Group — Lufthansa, Austrian Airlines и SWISS.

Представительство Lufthansa Group в Украине обеспечивает более 90 еженедельных сообщений между европейскими странами и Украиной из четырех украинских городов — Киева, Львова, Одессы и Днипра. В частности, Lufthansa осуществляет 20 еженедельных рейсов из Киева во Франкфурт, 2 еженедельных рейса Киев-Мюнхен и 7 еженедельных рейсов Львов-Мюнхен.

Austrian Airlines обеспечивает ежедневное сообщение между Днипром и Веной, до 11 рейсов в неделю Львов-Вена, 13 еженедельных рейсов между Киевом и Веной, а также 11 еженедельных рейсов между Одессой и Веной.

SWISS предлагает 4 рейса в неделю из Киева в Цюрих.