Brussels Airlines отказывается от российских самолетов SSJ-100

Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines не будет продлевать контракт по использованию трех российских Sukhoi SuperJet — 100 (SSJ-100) в пользу самолетов канадской компании Bombardier. Эту информацию агентству ТАСС подтвердили в пресс-службе авиакомпании.

«Наш контракт по лизингу четырех SuperJet 100 истекает в марте 2019 года. В этом году у нас возникали проблемы с эксплуатацией этих самолетов, в результате чего был аннулирован ряд рейсов. В результате мы приняли решение не продлевать контракт в марте 2019 года и заменить SSJ-100 на канадские CRJ 900», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

По данным газеты L’Echo, бельгийская компания заключила договор на лизинг четырех SSJ-100 с ирландской CityJet в прошлом году. Однако, утверждает издание, этим летом у новых самолетов начали возникать неисправности. Усугублялась ситуация отсутствием перевода некоторых руководств по эксплуатации с русского языка, из-за чего компания была вынуждена обращаться за технической поддержкой к российским специалистам.

Директор Brussels Airlines Кристина Фоэрстер заявила, что намерена в кратчайшие сроки избавиться от SSJ-100. Один самолет Bombardier уже заменил SSJ-100 на маршруте Брюссель — Нант. С 1 марта 2019 года, после окончания действующего договора, три оставшихся российских машины также должны исчезнуть из ангаров Brussels Airlines.

SSJ-100 — первый гражданский самолет, разработанный в РФ. Он относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии — 4,4 тыс. км, вместимость — 98 пассажиров. Производство SSJ-100 началось в 2011 году.