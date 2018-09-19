Войти
Украина ждет от Кремля отказа от «выборов» на Донбассе
позиция
Украина ждет от Кремля отказа от «выборов» на Донбассе
Трамп ввел новые торговые пошлины против Китая на $200 млрд
торговля
Трамп ввел новые торговые пошлины против Китая на $200 млрд

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

инфраструктура
RSS

Жители и власти Днепра требуют от правительства начать реконструкцию местного аэропорта

917
Жители и власти Днепра требуют от правительства начать реконструкцию местного аэропорта

Депутаты городского совета Днепра поддержали петицию горожан о строительстве нового аэропорта и обратились к Кабинету Министров Украины с просьбой выделить средства из госбюджета на реконструкцию взлетно-посадочной полосы и аэродрома.

В обращении депутатов горсовета Днепра отмечается, что город, будучи крупным деловым и промышленным центром Украины, «остается без надлежащего авиасообщения. Например, перелет из Днепра в Киев стоит дороже, чем перелет из Киева в Копенгаген или Лондон, — обращают внимание авторы обращения — Поэтому большинство жителей нашего города вынуждены тратить дополнительные средства».

«Международный аэропорт Днепра закрыт для большинства перевозчиков, сократил количество рейсов и пребывает в ненадлежащем состоянии, что пагубно влияет на экономическое развитие региона и страны в целом, — описывают ситуацию авторы обращения к правительству. Таким образом, депутаты горсовета Днепра поддержали инициативу мэра города Бориса Филатова, который выступает за привлечение частного инвестора для возведения современного терминала аэропорта и добивается, чтобы правительство выделило деньги на реконструкцию взлетно-посадочной полосы (как объекта стратегического, гражданского и военного назначения.

В своем обращении городской депутатский корпус Днепра напоминает, что частный инвестор для строительства нового аэровокзала есть.

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский ранее заявил, что намерен создать в Днепре аэропорт того же уровня, что и в Харькове - и даже большей «мощности». Предполагается, что базовая пропускная способность аэропорта в Днепре составит до 3,5-4 млн. человек — это на порядки больше того пассажиропотока, который местный аэропорт может обслужить сейчас.

«Я бы взял 2,5-3 года – с момента, как только первая лопата воткнется. Я думаю, тысячи три рабочих на объект мы можем вывести. Излишеств мы не будем устраивать, но не пожалеем денег (где-то порядка $60-70 млн.)», — рассказал Ярославский. 

«Взлетной полосы нет. Она в ужасном состоянии, — описал состояние аэропорта Днепра в одном из недавних интервью Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины, — Нужно полностью строить новую. Терминал там тоже плохой. Публичное обязательство о том, что готов построить терминал за свой счет, дал Ярославский. Государство начинает строить взлетную полосу, Ярославский — терминал»

14 сентября Кабинет Министров Украины одобрил проект бюджета-2019 и направил его на рассмотрение Верховной Рады и Президента Украины. Обращение депутатв Днепровского горсовета предполагает, что в документе должно быть предусмотрено финансирование строительства взлетно-посадочной полосы местного аэропорта.

Читайте также: Почему Украина не может отказаться от кредита МВФ

Международный аэропорт Харькова, наряду с другими объектами инфраструктуры города, был построен группой компаний DCH Александра Ярославского в рамках подготовки «первой столицы» к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Общий объем инвестиций бизнесмена в проект, включая в строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составил свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию находящегося в госсобственности аэродрома.

Сейчас Международный аэропорт «Харьков» входит в авторитетный международный рейтинг ACI EUROPE, который составляет Международный совет аэропортов. Сегодня в перечне авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок, среди которых Wizz Air, Turkish Airlines, Georgian Airlines, SkyUp, JoinUp, FlyDubai и многие другие другие.

Александр Ярославский, Днепр, аэропорт
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 19 сентября 2018
Вторник, 18 сентября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему Украина не может отказаться от кредита МВФ

Как вы знаете, Беларусь отказалась от кредитов МВФ. Возможно, многим данный факт не покажется чем-то особенным, потому можно вспомнить и Польшу, которая приняла аналогичное решение годом ранее. Почему же мы так зависим от этой организации? Если названные страны отказались от кредитов МВФ, способна ли и Украина поступить так же? И если подобное невозможно сегодня, то как сделать это реальным в будущем?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О «Северном потоке-2» и чашке кофе

Интерес США базируется на том, что максимум через 3-4 года они будут готовы к масштабной экспансии со своим сжиженным газом на рынке Европы. Для значительного облегчения этого США нужно не допустить эксплуатации «Северного потока-2» и сохранить контроль над Украиной. Чтобы созданием кризиса, в результате которого через украинскую СПГ газ не сможет поставляться в Европу, добиться того, что американский газ европейцы будут покупать в больших масштабах.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Кто формирует общенациональную повестку дня

Украинский институт анализа и менеджмента политики [УИАМП] обнародовал очередной рейтинг медиапопулярности украинских политиков за август 2018 года. Рейтинг был составлен по результатам анализа более 1,4 млн. сообщений за август 2018 года в аналитической системе «Медиатека», учитывающей публикации новостных агентств, интернет- и печатных СМИ, телевидения и сообщений в Facebook. Согласно резюме УИАМП «наиболее прогрессирующими политиками августа стали Леонид Кучма, Лилия Гриневич и Виктор Медведчук». Общенациональная повестка дня, как и ее отображение в информационном пространстве – достаточно стабильна, чтобы не сказать – консервативна. А, значит, объектом анализа является не только место того или иного персонажа в медиа-рейтинге, но и изменение этой позиции.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016